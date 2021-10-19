Рангник рассказал о возможности продажи Тикнизяна и Марадишвили

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник рассказал, собирается ли клуб продавать Наира Тикнизяна и Константина Марадишвили.

— Сначала надо убедиться, что это топ-таланты, которые могут попасть в список интересов команд топ-5 европейских чемпионатов, — отметил Рангник. — Ранее средний возраст «Локомотива» был существенно выше. Мы работаем с молодыми игроками, чтобы увеличить их трансферную стоимость. Сейчас их шесть. Главное, чтобы игроки развивались.

С Маркусом и остальными мы постараемся реализовать новую структуру, которая очень мало используется в России. Мы будем стараться давать игровое время молодым игрокам. Мы хотим, чтобы игроки понимали, что они получат игровое время.

Едвай и Керк? У нас никого нет старше 25 лет. Эти игроки помогают нам. Понятно, что основа команды была собрана при Николиче. Мы сможем оценить игроков, когда у нас будет больше времени. Бека-Бека и другие игроки смогут помочь нашему клубу. Я постоянно держу контакт с нашими специалистами, чтобы помогать развиваться.