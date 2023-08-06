Семин: «Динамо» — молодцы! Но у «Зенита» еще будет потенциал»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Динамо» над «Зенитом» (3:2) в матче 3-го тура РПЛ.

«Был очень хороший футбол. Обе команды играли на победу, были хорошо подготовлены. Но «Динамо» — молодцы, они были более сбалансированные. У «Зенита» произошли большие изменения, нужно определенное время. Когда уходят такие игроки как Малком, это оказывает большое влияние на игру. Другие игроки не вовремя прибыли в расположение команды. В футболе мелочей не бывает. Но я думаю, у «Зенита» еще будет потенциал», — сказал Семин «СЭ».

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

13 августа команда Семака сыграет с «Факелом» в 4-м туре РПЛ. «Динамо» в этот же день встретится с «Балтикой».