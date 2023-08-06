«Динамо» обыграло «Зенит» в РПЛ впервые за три года
«Динамо» впервые за три обыграло «Зенит» в матчах РПЛ. Бело-голубые на последних минутах встречи 3-го тура чемпионата России вырвали победу у питерцев — 3:2.
Последний раз «Динамо» обыгрывало «Зенит» 26 августа 2020 года. В том матче москвичи забили один безответный гол.
После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.
13 августа команда Семака сыграет с «Факелом» в 4-м туре РПЛ. «Динамо» в этот же день встретится с «Балтикой».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
12
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
13
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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