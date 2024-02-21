Семин: «Сегодняшний период в российском футболе хорош для того, чтобы найти свой путь»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением об изменениях в российском футболе за последние годы.

«Как оценю изменения в российском футболе с момента, как взял паузу в тренерской карьере? Конечно, они есть. Изменения есть в тренировочном процессе, тактике и походах. С одной стороны, зрелищность увеличивается, потому что команды больше владеют мячом. С другой стороны, стало меньше ударов и опасных моментов, которые были раньше. Здесь дело вкуса. Футбол есть и будет всегда. Сегодняшний период хорош для того, чтобы найти свой путь в футболе», — цитирует Семина Metaratings.ru.

Последней командой, которую тренировал Семин, был «Ростов». Также 76-летний специалист работал в «Локомотиве», «Анжи», московском и киевском «Динамо» и в других клубах.

Все российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.