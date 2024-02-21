Кечинов: «Ситуация, которая сейчас происходит с Промесом, не повлияет на его игру»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса, после того как Амстердамский суд приговорил его к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Сегодня, 21 февраля, Промес отличился хет-триком в товарищеском матче с «Астаной» (4:0).

«Промес очень много сделал для «Спартака», он большой профессионал. Даже такая ситуация, которая сейчас происходит с ним, не повлияет на его игру. Не вижу здесь никакой проблемы. Он как играл с полной самоотдачей, с хорошим КПД, так и будет продолжать, я в этом уверен», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. 16 февраля появилась информация, что форварда «Спартака» объявили в международный розыск.

Летом прошлого года футболиста также приговорили к 1,5 года тюрьмы за ножевое ранение, нанесенное его сводному брату.