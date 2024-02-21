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21 февраля, 18:28

Кечинов: «Ситуация, которая сейчас происходит с Промесом, не повлияет на его игру»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса, после того как Амстердамский суд приговорил его к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Сегодня, 21 февраля, Промес отличился хет-триком в товарищеском матче с «Астаной» (4:0).

«Промес очень много сделал для «Спартака», он большой профессионал. Даже такая ситуация, которая сейчас происходит с ним, не повлияет на его игру. Не вижу здесь никакой проблемы. Он как играл с полной самоотдачей, с хорошим КПД, так и будет продолжать, я в этом уверен», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. 16 февраля появилась информация, что форварда «Спартака» объявили в международный розыск.

Летом прошлого года футболиста также приговорили к 1,5 года тюрьмы за ножевое ранение, нанесенное его сводному брату.

Валерий Кечинов
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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