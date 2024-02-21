Силкин: «Динамо» будет тяжело бороться за чемпионство в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы бело-голубых на победу в чемпионате России в сезоне-2023/24.

«Понимаю, что шесть очков — это немного, но «Динамо» будет тяжело бороться за чемпионство в этом сезоне. «Краснодар» и «Зенит» выглядят мощнее динамовцев. Да, они показывают яркую игру на сборах, но не стоит этому придавать значения. В чемпионате все будет по-другому», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Бело-голубые занимают 3-ю строчку в РПЛ после 18 туров, набрав 32 очка. Лидером является «Краснодар» с 38 очками. Следом идет «Зенит» (36 очков).

В первой игре после окончания зимнего перерыва «Динамо» встретится с «Локомотивом». Матч пройдет 3 марта на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16.30 мск.