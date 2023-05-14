Семин объяснил отставку Йокановича за три тура до окончания сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин ответил на вопрос «СЭ», закономерно ли увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо» сейчас, а не после окончания сезона.

«Такова тренерская профессия — когда все плохо, результата, на который рассчитывали руководители, нет, тренера убирают, либо он сам уходит. Но здесь есть закономерность определенного характера в подготовке ко второй стадии чемпионата. «Спартак» набрал очень мало очков во втором круге, так же как и «Динамо», а Семак много. Наверно, здесь есть какие-то закономерности. Эти команды претендовали на то, чтобы составить конкуренцию «Зениту», но они этого не смогли сделать, поэтому происходят такие решения. А рано или поздно — это уже дело клуба», — сказал Семин «СЭ».

«Динамо» занимает седьмое место с 42 очками после 27 туров РПЛ.

54-летний Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го.