«Факел» — «Пари НН»: Акбашев открыл счет с пенальти

«Факел» открыл счет в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» — 1:0.

Отличился полузащитник Роман Акбашев, который реализовал пенальти на 67-й минуте встречи.

Для 31-летнего игрока этот гол стал пятым в РПЛ в нынешнем сезоне.