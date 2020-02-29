Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции прокомментировал итог матча 20-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— За что вас удалили? Чем он был недоволен? И лично у вас, есть ли вопросы к судье?

— Я считаю, что судья поторопился, вспомнил матч, который мы играли в Уфе, когда он рекорд поставил — 8 карточек! Я критиковал его и, видимо, вспомнил меня. Я ничего грубого не сказал. Только сказал, что игрок «Зенита» совершил нарушение, больше ничего не показал. А первую желтую я получил за то, что возмущался желтой карточкой Хеведесу. Он тогда сыграл в мяч. Причем это рядом со мной было. Наверно, арбитр мог не удалять меня, я ничего грубого не говорил. Это футбол. Когда есть эмоции, то это хорошо. Нет эмоций — нет футбола. Судья их погасил зачем-то.