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Генеральный директор «Динамо» Пивоваров — о смерти Ярдошвили: «Это потеря для всего нашего спорта»

10:51
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью официальному сайту клуба высказался о смерти главного врача команды Александра Ярдошвили, который скончался 13 апреля.

«Абсолютно у всех в клубе просто шоковое состояние. Трудно говорить. Мы в воскресенье на матче с ним виделись, общались... Сейчас главное — оказать всю необходимую помощь семье Александра Эдуардовича, моральную поддержку в том числе. Человек был замечательный и специалист уникальный. Это потеря для всего нашего спорта, не только для «Динамо», — сказал Пивоваров.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16402

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