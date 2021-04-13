Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью официальному сайту клуба высказался о смерти главного врача команды Александра Ярдошвили, который скончался 13 апреля.

«Абсолютно у всех в клубе просто шоковое состояние. Трудно говорить. Мы в воскресенье на матче с ним виделись, общались... Сейчас главное — оказать всю необходимую помощь семье Александра Эдуардовича, моральную поддержку в том числе. Человек был замечательный и специалист уникальный. Это потеря для всего нашего спорта, не только для «Динамо», — сказал Пивоваров.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.