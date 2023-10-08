Семин назвал закономерным ничейный результат в матче между «Спартаком» и ЦСКА

Заслуженный тренер России Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:2).

«Матч был интересным, было много эмоций. Думаю, болельщики получили удовольствие. Ничья закономерна, никто из команд не наиграл на победу. У Промеса был достаточно сложный и хороший удар. Я бы не сказал, что Акинфеев ошибся в пропущенном мяче, Обляков не должен был давать наносить удар. Игорь спасал в более сложных ситуациях, когда-то выручает, когда-то нет, в этой ситуации не выручил. Я бы не назвал гол ошибкой Игоря. Повлияет ли ничья на будущее Абаскаля? Вопрос нужно задать руководству «Спартака», — цитирует Семина Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на восьмой строчке. Армейцы 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября на своем поле примут «Пари НН».