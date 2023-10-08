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Сегодня, 22:45

Джикия: «Конечно, я понимаю, что Бабича взяли в «Спартак» на замену мне. Это факт»

Джикия ответил на вопрос об игровом времени в «Спартаке»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о своем игровом времени в последних матчах команды.

— Понимаю ли причину, по которой не играю? У нас есть другие ребята, которые не играют. В футболе такое бывает. На поле выходят 11 человек.

Бабич — замена мне? То, что он играет на моей позиции, и он левоногий — это факт. Конечно, я это понимаю. Есть ли ощущение, что мне ищут замену? Я могу сидеть дома и размышлять об этом. Факт остается таким, что у меня есть контракт — я его отработаю. Это то, что мне нужно и то, что я выбрал. Будет именно так.

Я выбрал для себя путь, который позволит мне с высоко поднятой головой работать здесь, смотреть каждому в глаза и, что бы ни случилось, с честью и достоинством пройти все то, что мне осталось в «Спартаке», — сказал Джикия.

8 октября «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ. Джикия четыре матча подряд в чемпионате России провел в запасе. В этом сезоне на его счету 9 игр во всех турнирах и ни одного результативного действия.

Хесус Медина сравнял счет в&nbsp;дерби &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (2:2). «Спартак»: игры нет, зато есть характер. Медина вновь огорчил ЦСКА
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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