Джикия: «Конечно, я понимаю, что Бабича взяли в «Спартак» на замену мне. Это факт»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о своем игровом времени в последних матчах команды.

— Понимаю ли причину, по которой не играю? У нас есть другие ребята, которые не играют. В футболе такое бывает. На поле выходят 11 человек.

Бабич — замена мне? То, что он играет на моей позиции, и он левоногий — это факт. Конечно, я это понимаю. Есть ли ощущение, что мне ищут замену? Я могу сидеть дома и размышлять об этом. Факт остается таким, что у меня есть контракт — я его отработаю. Это то, что мне нужно и то, что я выбрал. Будет именно так.

Я выбрал для себя путь, который позволит мне с высоко поднятой головой работать здесь, смотреть каждому в глаза и, что бы ни случилось, с честью и достоинством пройти все то, что мне осталось в «Спартаке», — сказал Джикия.

8 октября «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ. Джикия четыре матча подряд в чемпионате России провел в запасе. В этом сезоне на его счету 9 игр во всех турнирах и ни одного результативного действия.