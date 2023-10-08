Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:00

Литвинов: «Все, кто думает, что я не играю, потому что тренер не хочет — это не так»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Руслан Литвинов в матче с ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов опроверг слухи о конфликте с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

После матча сборной России с Катаром (1:1), в которой Литвинов принял участие, Абаскаль заявил, что футболист отправился в национальную команду с травмой. После вызова в сборную хавбек пропустил четыре игры красно-белых и принял участие лишь в двух, проведя на поле в сумме 43 минуты.

— Можно сказать, что ничья с ЦСКА сохранила должность Абаскалю?

— Я не знаю. Об этом мы не говорим. В команде не обсуждаем, не думаем. Это сторонние вопросы, которые мешают команде.

— Почему критика идет в адрес главного тренера, а не в адрес команды?

— Всегда, если команда проигрывает, первым виноват тренер. Главное, что мы так не считаем.

— Вы часто остаетесь на скамейке запасных. Есть понимание, почему?

— Я не знаю, почему все решили, что у нас есть недопонимание с главным тренером. У меня было воспаление, проблемы, травма. Мы каждую неделю общались с главным тренером, как играть. Все, кто думает, что я не играю, потому что тренер не хочет — это не так. Просто были проблемы.

— Вы как-то урегулировали ситуацию со сборной?

— Урегулировали. Но все это раздули. Никто не виноват в ней. Стало чуть хуже после сборной. Я впервые столкнулся с этой травмой. Сейчас уже гораздо лучше.

В сезоне-2023/24 Литвинов провел 10 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями.

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Читайте также
Брат Хабиба снова защитил пояс Bellator. В финале «Гран-при» за 1 млн долларов он может подраться с другим россиянином
«Барыс» отправил в отставку главного тренера Скабелку
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
ЦСКА сделал все, чтобы убрать Абаскаля. Гильермо спас характер «Спартака» — этим шансом нужно пользоваться
«Чувствую поддержку руководства. Титулы в октябре не выигрываются». Абаскаль и Федотов после дерби
Семин назвал закономерным ничейный результат в матче между «Спартаком» и ЦСКА
Джикия: «Конечно, я понимаю, что Бабича взяли в «Спартак» на замену мне. Это факт»
Джикия заявил, что «Спартак» недоволен ничьей в матче с ЦСКА
Джикия о будущем в «Спартаке»: «Разговоров о продлении контракта нет. Надеюсь, до зимних сборов будет понимание»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин назвал закономерным ничейный результат в матче между «Спартаком» и ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости