Агент Мантуана заявил, что «Зенит» не ведет переговоров о выкупе игрока у «Коринтианса»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, в разговоре с «СЭ» заявил, что переговоры между «Коринтиансом» и «Зенитом» о выкупе игрока не ведутся.

«На данный момент переговоры о выкупе Мантуана нет. Все остановилось. Но игрок хочет остаться в «Зените» и играть за этот клуб», — сказал Гарсия «СЭ».

На данный момент на счету 21-летнего Мантуана 23 матча за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, 4 гола и 1 голевая передача.

Мантуан находится в аренде в «Зените» до лета 2023 года. По окончании арендного соглашения клуб имеет право выкупить игрока у бразильского клуба «Коринтианс».