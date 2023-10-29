Семин назвал парадоксальным первое поражение «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» поражение «Краснодара» от ЦСКА (0:1) в 13-м туре РПЛ.

«Парадокс! Это был один из лучших матчей по уровню игры для «Краснодара». Наверное, удача была на стороне ЦСКА, но армейцы заслужили эту победу, много боролись, выигрывали много единоборств, хорошо действовали в обороне, плюс блестящая игра Игоря Акинфеева. «Краснодар» показал очень хороший футбол, но реализации явно не хватает. Еще отмечу полузащитника ЦСКА Файзуллаева, очень мне он понравился. Матч — хороший, качественный», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. «Быки» с 28 очками продолжают лидировать в РПЛ.

ЦСКА одержал первую победу с 30 сентября — тогда красно-синие обыграли «Балтику» (1:0). Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.