Ивич о матче «Краснодара» с ЦСКА: «Мы не заслужили сегодняшнее поражение»
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 13-м туре РПЛ.
«Мы потеряли пять очков за прошедшие два матча. Но я верю, что мы не заслужили сегодняшнее поражение, но это футбол. Каждый раз ты не можешь выигрывать. Есть лучшие команды мира, которые тратят огромные суммы денег, но они все равно проигрывают. Деньги в футболе пугают достаточно многое, определено это хоть как-то влияет на позицию в таблице.
Если смотреть на то, какие мы деньги потратили летом, и где мы сейчас находимся, и сравнить с тем, сколько потратили другие команды, то все очевидно. Но опять же, поздравляю своих игроков, потому что результат, который мы сейчас достигли, без них не был бы возможен», — сказал Ивич на пресс-конференции.
Поражение от ЦСКА стало для «Краснодара» первым в чемпионате России-2023/24. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ближайший преследователь — «Зенит» — отстает на 2 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
6
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
7
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
8
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1