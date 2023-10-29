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Сегодня, 22:27

Ивич о матче «Краснодара» с ЦСКА: «Мы не заслужили сегодняшнее поражение»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 13-м туре РПЛ.

«Мы потеряли пять очков за прошедшие два матча. Но я верю, что мы не заслужили сегодняшнее поражение, но это футбол. Каждый раз ты не можешь выигрывать. Есть лучшие команды мира, которые тратят огромные суммы денег, но они все равно проигрывают. Деньги в футболе пугают достаточно многое, определено это хоть как-то влияет на позицию в таблице.
Если смотреть на то, какие мы деньги потратили летом, и где мы сейчас находимся, и сравнить с тем, сколько потратили другие команды, то все очевидно. Но опять же, поздравляю своих игроков, потому что результат, который мы сейчас достигли, без них не был бы возможен», — сказал Ивич на пресс-конференции.

Поражение от ЦСКА стало для «Краснодара» первым в чемпионате России-2023/24. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ближайший преследователь — «Зенит» — отстает на 2 очка.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
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Ахметов о поражении «Краснодара» от ЦСКА: «Тем интереснее для болельщиков»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
6
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
7
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
8
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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