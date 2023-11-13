Непомнящий: «По таланту Головин и Сперцян на одном уровне»

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Краснодара» и сборной Армении Эдуарде Сперцяне.

— Верите, что его просматривают скауты «Ювентуса»?

— Вполне.

— Полагаете, в таком клубе парень потянет?

— Да, мне кажется, он сможет там заиграть. Я давно слежу за Эдуардом. У него богатейший потенциал. Никаких изъянов в подготовке. На поле умеет все! Умный, техничный, быстрый, выносливый, с бойцовскими качествами. Для меня по таланту Головин и Сперцян на одном уровне.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 18 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, отметился 7 голами и 3 результативными передачами.