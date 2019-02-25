Семин и Фарфан - обладатели "Оскара" по версии "Локомотива". Фото

"Локомотив"​ предложил свой вариант афиши для победителя премии "Оскар-2019" в номинации "Лучший фильм".

Пресс-служба клуба взяла за основу постер киноленты "Зеленая книга", которая выиграла главную награду.

Однако на афише изображены не актеры лучшего фильма этого года по версии Американской киноакадемии, а главный тренер "Локомотива" Юрий Семин и нападающий Джефферсон Фарфан. Озаглавлен постер как "Чемпионы России-2017/18".

– Наш вариант афиши для победителя премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм". История о дружбе, тяжелом пути к успеху и преодолении себя. Кажется, нам это подходит, – говорится в сообщении.