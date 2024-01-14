Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:02

Семак рассказал, что «Зенит» могут пополнить один-два игрока в зимнее трансферное окно

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об игроках, пополнивших состав команды в начале этого года.

«Что касается Нино, то это очень качественный игрок, который добавит конкуренции в нашу оборонительную линию. Исходя из его трансферной стоимости, это было очень выгодное предложение, которым мы воспользовались. Ильзат Ахметов — игрок очень качественный и, что важно, с российским паспортом. Педро уже давно был включен в сделку, и вот наконец он присоединился к нам», — приводит пресс-служба клуба слова Семака.

Также он ответил на вопрос, стоит ждать новых трансферов в зимний период.

«Как я уже сказал, возможно, мы кого-то отпустим, но это один, максимум два человека. Что касается приобретений, то теоретически тоже максимум один-два игрока могут присоединиться, но не дополнительно, а вместо кого-то и при многих условиях. Теоретически это возможно, но получится ли — посмотрим», — добавил тренер.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.

С 14 по 29 января игроки клуба из Санкт-Петербурга проводят первый тренировочный сбор в Абу-Даби. Второй и третий сборы команды состоятся в Дохе с 1 по 28 февраля.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-01-14-sergey-semak-vse-usloviya-dlya-khoroshikh-sborov-u-nas-est.htm
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
1
Читайте также
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Роспотребнадзор указал на возможные экономические мотивы заявления о «болезни Х»
На Украине признали утечку в Россию координат военных объектов ВСУ
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Директор «Оренбурга» Андреев заявил, что приезд легионеров-новичков зависит от ухода Веры
Артур — о чемпионствах «Зенита»: «Хочу, чтобы это продолжалась еще пять, а лучше — десять лет подряд»
Вендел присоединился к «Зениту» на первом сборе в Абу-Даби
Агент допустил уход Джорджевича из «Сочи» при достойном предложении
Гаджиев: «Юран не прячет свое лицо. Куда бы не пришел, неплохо работал»
«Сочи» расторг контракт с Иваном Игнатьевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артур — о переходе в «Зенит»: «Клаудиньо рассказывал, что это настоящий европейский гранд»

Корякин будет выступать за «Родину» на правах аренды до конца сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости