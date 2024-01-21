Семак: «У «Зенита» есть нехватка российских игроков в заявочном листе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победного матча команды над самаркандским «Динамо» — 5:1 признался, что в заявочном листе не хватает российских игроков.

«У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В этой встрече дебютный гол за сине-бело-голубых забил 17-летний форвард Педро, который присоединился к команде зимой. Еще по одному мячу забили Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой и Дмитрий Васильев.