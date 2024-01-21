«Краснодар» подписал новый контракт с нападающим Батчи

«Краснодар» подписал новый контракт с нападающим Жуаном Батчи. Новое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года, сообщает пресс-служба команды.

Португалец перешел в «Краснодар» в 2022 году. Его текущее соглашение с «быками» рассчитано до 30 июня 2025 года. В этом сезоне 25-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

«Краснодар» завершил первую часть сезона лидером турнирной таблицы. Команда набрала 38 очков за 18 туров чемпионата России.