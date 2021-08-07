Александр Кержаков: «Для нас каждая игра — это событие»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о настрое на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Принципиальный ли «Спартак» для меня соперник? Причем здесь я? Я уже в другом качестве.
Для нас каждая игра — это событие. Мы только начинаем делать первые шаги в элите российского футбола. Для нас каждый новый матч — событие, новые эмоции.
Каждый тренер хочет играть от себя. Мы анализируем матчи соперника», — сказал Кержаков в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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