Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о настрое на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Принципиальный ли «Спартак» для меня соперник? Причем здесь я? Я уже в другом качестве.

Для нас каждая игра — это событие. Мы только начинаем делать первые шаги в элите российского футбола. Для нас каждый новый матч — событие, новые эмоции.

Каждый тренер хочет играть от себя. Мы анализируем матчи соперника», — сказал Кержаков в эфире «Матч Премьер».