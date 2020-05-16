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Семак высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд

20:33
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

— 18 команд в чемпионате — неплохо само по себе. Но понимание того, что чемпионат будет плотным и напряженным для многих команд, добавить то, что начнем (следующий сезон) чуть позже, чем могли раньше, куда деть оставшиеся матчи — это достаточно сложно. Что касается количества, то это абсолютно неплохой вариант. Но главное, чтобы количество команд и качество игры соответствовало уровню РПЛ. Чем больше играть нашим клубам, тем лучше. Тренироваться никто не хочет. Главное понимать, где играть, чтобы условия проведения матчей были достаточными для прихода зрителей, — сказал Семак в прямом эфире Instagram с «Матч ТВ».

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