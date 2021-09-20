Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин»

«Зенит» победил «Рубин» (3:1) в матче восьмого тура Тинькофф чемпионата России.

В составе победителей дубль сделал Артем Дзюба. Это его первые голы в сезоне. Ранее нападающий после перерыва был вызван в сборную России. Также отличился Клаудиньо, забивший первый мяч за сине-бело-голубых.

«Рубин» отыграл один мяч благодаря автоголу Дмитрия Чистякова. «Зенит» набрал 20 очков и занимает первое место. У «Рубина» 14 очков и пятая позиция.

По ходу матча был удален главный тренер хозяев Леонид Слуцкий. Он получил две желтые карточки за разговоры с арбитром. Лучшим игроком матча был признан Дзюба.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

8-й тур

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:3)

Голы: Дзюба, 24 (0:1). Клаудиньо, 29 (0:2). Дзюба, 43 (0:3). Чистяков, 67 — в свои ворота (1:3).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Нижегородов, 27), Самошников, Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Бакаев, 73), Абильдгор, Тальби, Деспотович (Онугха, 86), Хакшабанович.

«Зенит»: Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Сутормин (Круговой, 90), Кузяев, Барриос, Вендел (Кравцов, 90), Клаудиньо, Дзюба (Мостовой, 87), Малком (Ерохин, 75).

Предупреждения: Нижегородов, 50. Ракицкий, 66. Хван Ин Бом, 76. Зотов, 90.

Судьи: Иванов. Усачев (оба — Ростов-на-Дону), Данченко (Уфа).

ВАР: Амелин (Тула). Богач (Люберцы).

20 сентября. Казань. Стадион «Центральный».