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Сегодня, 22:11

Источник: Семак сообщил руководству «Зенита», что не против ухода Дзюбы

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не возражает против ухода нападающего Артема Дзюбы по истечению срока действующего контракта, утверждает Metaratings.ru.

По информации источника, Семак уже сообщил об этом руководству клуба.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года.

В сезоне-2021/22 33-летний футболист сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/semak-ne-vozrazhaet-protiv-ukhoda-dzyuby-iz-zenita-1261234/
Артем Дзюба
Сергей Семак
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