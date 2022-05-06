Михаил Кержаков может покинуть «Зенит» летом

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков покинет клуб летом, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, знакомого с ситуацией, у «Зенита» есть два варианта развития. Первый: автопродление контракта на один год и Кержаков уходит в аренду в другой клуб. А второй: Михаил свободным агентом уйдет из «Зенита» летом 2022 года.

Действующее соглашение Кержакова с клубом рассчитано до 30 июля 2022 года. В текущем сезоне 35-летний голкипер сыграл в 25 матчах за «Зенит» во всех турнирах и пропустил 24 мяча.