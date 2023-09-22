Семак — об Адамове: «Денису нужно адаптироваться к тренировкам «Зенита», почувствовать себя комфортно в команде»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции ответил на вопрос, почему не играет вратарь Денис Адамов.

«Что касается первого, второго и третьего вратаря, это понятие номинальное. У нас три голкипера, на сегодняшний день основным является Миша Кержаков — он действует достаточно уверенно. На кубковых матчах выходит Саша Васютин. Это конкуренция. Думаю, что нужно Денису адаптироваться к нашим тренировкам, почувствовать себя комфортно в команде. То, что это талантливый вратарь, мы на него надеемся и рассчитываем, и так понятно, иначе мы бы его не пригласили. Сейчас все зависит от него. Абсолютно нормальная ситуация. Уверен, дальше он будет больше играть с тем отношением, которое у него есть к тренировкам, не сомневаюсь, что он тоже принесет нам пользу», — сказал Семак.

Адамов перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». В минувшем сезоне на счету 25-летнего россиянина 21 матч, в которых он пропустил 39 мячей и дважды сыграл на ноль.