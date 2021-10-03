Бикфалви — о победе «Урала» над «Уфой»: «Каждая игра для нас — это финал»
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал победу команды в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:0).
Бикфалви забил победный гол на 34-й минуте.
«Уфа» хорошо играет, было много борьбы, я думаю, было много моментов для фанатов, которые любят такую игру. Всю неделю мы очень сильно работали, готовились к играм.
Мы знаем, в какой ситуации находимся, вся команда сейчас знает, что каждая игра для нас — это финал, нам нужны три очка. Мы не очень хотим быть в конце турнирной таблицы», — сказал Бикфалви в эфире «Матч Премьер».
После 10 туров Тинькофф РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Уфа» располагается на 14-й позиции, имея в активе 8 баллов.
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