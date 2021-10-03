Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал победу команды в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:0).

Бикфалви забил победный гол на 34-й минуте.

«Уфа» хорошо играет, было много борьбы, я думаю, было много моментов для фанатов, которые любят такую игру. Всю неделю мы очень сильно работали, готовились к играм.

Мы знаем, в какой ситуации находимся, вся команда сейчас знает, что каждая игра для нас — это финал, нам нужны три очка. Мы не очень хотим быть в конце турнирной таблицы», — сказал Бикфалви в эфире «Матч Премьер».

После 10 туров Тинькофф РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Уфа» располагается на 14-й позиции, имея в активе 8 баллов.