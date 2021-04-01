Семак рассказал, какой была бы игра «Зенита» без Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» рассказал, в какой футбол стала бы играть команда в случае ухода Артема Дзюбы.

— Представим, что завтра Дзюба объявит о завершении карьеры. Как изменится игра «Зенита» без него?

— Мы же играли без Артема и побеждали. Дзюба — важный футболист для нашей команды, и он подтверждает этот статус своей игрой. Посмотрите, сколько забивают Азмун и Дзюба. Я не думаю, что до «Зенита» у Артема и Сердара раньше была настолько высокая и стабильная результативность. Понятно, что Артем завязан на своем эмоциональном состоянии. Для него важно, чтоб был вызов.

— Так изменится ли игра?

— Конечно, изменится. Если вместо Артема будут играть нападающие схожей фактуры — как Антон Заболотный или Александр Соболев, то, возможно, игра изменится в меньшей степени, но тоже будет другой. Если в атаке окажется Мостовой, то игра будет кардинально другой.

— То есть без Дзюбы станет меньше навесов?

— Естественно. Если в атаке невысокий форвард, то какой смысл в навесах? Тут уже нужны прострелы и фланговые передачи. Хотя тоже возможны варианты: в недавнем матче с Сербией форвард сборной Португалии Диогу Жота два мяча забил головой, не обладая высоким ростом. Но никто почему-то не говорит, что Португалия играет навесами! Невозможно объяснить что-то тому, кто не хочет слышать и понимать. Если человек категорически настроен и считает, что «Зенит» играет навесами, то пусть объяснит и покажет. Если условный Иванов или Петров не принимает мяч между линиями и не обыгрывает защитников один в один, то он не делает этого потому, что это не его сильные качества. Раньше я говорил, что мы провисаем в плане индивидуальных действий, ударов по воротам, обыгрышей, а сейчас пришли Малком и Вендел — и мы стали больше обыгрывать и бить.

(Гоша Чернов)

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