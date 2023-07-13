Гогличидзе рассказал, почему согласился уйти в аренду в «Оренбург»

Защитник Лео Гогличидзе рассказал, как появилась возможность уйти в аренду в «Оренбург». Права на футболиста принадлежат «Уралу».

«Почему согласился на вариант с арендой? Хотел попробовать себя в новой команде. «Оренбург» прошлый чемпионат завершил на седьмом месте. Футбол, в который играет команда, мне нравится. Хочу себя здесь показать», — цитирует Гогличидзе «РБ Спорт».