Семак о продлении контракта с «Зенитом» на три года: «Это формальность. В работе тренера сроки ничего не значат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контракта с клубом.

«Этот контракт — формальность. У меня была возможность автоматической пролонгации прошлого соглашения еще на один год, но так получилось, что этот контракт продлился вместо одного года сразу на три. В работе тренера числа и сроки не значат ровным счетом ничего — наше дело работать. А если результат нашего труда будет устраивать болельщиков и руководство, значит, нам нужно продолжать.

4 чемпионства за 4 года с «Зенитом»? Я думаю, что об этих достижениях судить не мне. Наша работа оценивается исключительно по количеству побед, которые добывает наша команда. Главный фокус — победы, хороший результат и красивая игра. Мы стараемся забивать как можно больше и впредь продолжим играть результативно, чтобы порадовать наших болельщиков», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Сегодня, 13 июля «Зенит» продлил контракт с Семаком до конца сезона-2024/25. 46-летний россиянин возглавляет команду с лета 2018 года, вместе с командой он 4 раза выиграл чемпионат России, а также трижды стал обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка страны.