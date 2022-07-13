Семак о продлении контракта с «Зенитом» на три года: «Это формальность. В работе тренера сроки ничего не значат»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контракта с клубом.
«Этот контракт — формальность. У меня была возможность автоматической пролонгации прошлого соглашения еще на один год, но так получилось, что этот контракт продлился вместо одного года сразу на три. В работе тренера числа и сроки не значат ровным счетом ничего — наше дело работать. А если результат нашего труда будет устраивать болельщиков и руководство, значит, нам нужно продолжать.
4 чемпионства за 4 года с «Зенитом»? Я думаю, что об этих достижениях судить не мне. Наша работа оценивается исключительно по количеству побед, которые добывает наша команда. Главный фокус — победы, хороший результат и красивая игра. Мы стараемся забивать как можно больше и впредь продолжим играть результативно, чтобы порадовать наших болельщиков», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
Сегодня, 13 июля «Зенит» продлил контракт с Семаком до конца сезона-2024/25. 46-летний россиянин возглавляет команду с лета 2018 года, вместе с командой он 4 раза выиграл чемпионат России, а также трижды стал обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка страны.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
|0
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -