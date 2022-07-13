Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:14

Семак о продлении контракта с «Зенитом» на три года: «Это формальность. В работе тренера сроки ничего не значат»

Семак прокомментировал продление контракта с «Зенитом»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контракта с клубом.

«Этот контракт — формальность. У меня была возможность автоматической пролонгации прошлого соглашения еще на один год, но так получилось, что этот контракт продлился вместо одного года сразу на три. В работе тренера числа и сроки не значат ровным счетом ничего — наше дело работать. А если результат нашего труда будет устраивать болельщиков и руководство, значит, нам нужно продолжать.
4 чемпионства за 4 года с «Зенитом»? Я думаю, что об этих достижениях судить не мне. Наша работа оценивается исключительно по количеству побед, которые добывает наша команда. Главный фокус — победы, хороший результат и красивая игра. Мы стараемся забивать как можно больше и впредь продолжим играть результативно, чтобы порадовать наших болельщиков», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Сегодня, 13 июля «Зенит» продлил контракт с Семаком до конца сезона-2024/25. 46-летний россиянин возглавляет команду с лета 2018 года, вместе с командой он 4 раза выиграл чемпионат России, а также трижды стал обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка страны.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-13-sergey-semak-nam-nuzhno-sokhranit-strast-i-golod-k-pobedam.htm
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
«Спартак» расстался со спортдиректором Каттани. Абаскаль тоже уйдет? Все слухи вокруг красно-белых
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Агент Барбоза о возможном переходе Агаларова в «Маритиму»: «У них нет финансовых возможностей для трансфера»
«Фенербахче» интересуется нападающим «Спартака» Николсоном
Семак о ситуации с Венделом: «Мы разговариваем с ним, на сегодняшний день он игрок «Зенита» и его все устраивает»
Шамов, Сокол и Пантелеев подписали новые соглашения с тульским «Арсеналом»
Агент Абаскаля рассказал о будущем тренера в «Спартаке» после ухода Каттани
Семак — топ для России. С «Зенитом» он может побить рекорд «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капелло: «Поздравляю Семака с продлением контракта. У него сильный характер, но ему еще есть куда расти»

Гладилин заявил, что Ребров может стать спортивным директором «Спартака» после ухода Каттани
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости