Капелло: «Поздравляю Семака с продлением контракта. У него сильный характер, но ему еще есть куда расти»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на новость о продлении «Зенитом» контракта с главным тренером Сергеем Семаком.

«Искренне поздравляю через ваше издание Семака с его заслуженными титулами и с продлением контракта. Он всегда импонировал мне, как вдумчивый и гибкий специалист, а уж про человеческие качества и говорить нечего.

Семак умеет впитывать и грамотно обрабатывать новую информацию. Он умеет учиться и не боится ошибаться. У него сильный характер. При этом он все еще достаточно молодой специалист, так что ему есть куда расти. Разумеется, Семак должен понимать, что впереди ещё много того, чему ему предстоит научиться.

При этом контракт на три сезона после четырех лет в команде — это серьезное испытание в плане мотивации. В моем понимании пять лет подряд в одном клубе — это некий психологический барьер, который трудно преодолеть. Желаю Семаку найти в себе новые резервы для прогресса именно в «Зените». Ему в помощь должно быть обновление состава. Если это регулярно происходит, то у него больше шансов задержаться на одном месте подольше. В противном случае наступает объективная психологическая усталость, бороться с которой очень сложно», — сказал Капелло «СЭ».

Сегодня, 13 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком, который возглавляет команду из Санкт-Петербурга с лета 2018 года. Новый контракт с 46-летним россиянином рассчитан на 3 года.