Семак прокомментировал повреждение Дзюбы в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 10-м туре Тинькофф РПЛ рассказал о здоровье нападающего Артема Дзюбы, которому оказывали помощь во втором тайме.

— Он доиграл до конца, — сказал Семак. — Думаю, если было бы что-то серьезное, он бы не доиграл и попросил замену.

— С чем связано то, что Азмун остался в запасе с первых минут?

— С травмой. (Дмитрий Гирин)

В текущем сезоне 32-летний Дзюба провел 10 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.