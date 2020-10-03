Семак прокомментировал повреждение Дзюбы в матче со «Спартаком»
21:40
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 10-м туре Тинькофф РПЛ рассказал о здоровье нападающего Артема Дзюбы, которому оказывали помощь во втором тайме.
— Он доиграл до конца, — сказал Семак. — Думаю, если было бы что-то серьезное, он бы не доиграл и попросил замену.
— С чем связано то, что Азмун остался в запасе с первых минут?
— С травмой. (Дмитрий Гирин)
В текущем сезоне 32-летний Дзюба провел 10 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи