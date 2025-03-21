Семак — о поражении от «Спартака»: «Посыпать голову пеплом не стоит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Состояние у нас абсолютно рабочее. Конечно, всегда неприятно проигрывать. Сейчас мы готовимся, абсолютно ничего не потеряно. Отставание от лидирующего «Краснодара» — три очка, и у нас матч с южанами у нас дома. Со «Спартаком» у нас равенство очков. Что касается нынешней позиции, посыпать голову пеплом не стоит на данный момент, но, естественно, нужно работать. Никто не обещал, что будет легко», — приводит слова Семака клубная пресс-служба.

«Спартак» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» имеет столько же очков и располагается на третьей строчке.