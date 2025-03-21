Футбол
21 марта, 12:44

Семак — о поражении от «Спартака»: «Посыпать голову пеплом не стоит»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Состояние у нас абсолютно рабочее. Конечно, всегда неприятно проигрывать. Сейчас мы готовимся, абсолютно ничего не потеряно. Отставание от лидирующего «Краснодара» — три очка, и у нас матч с южанами у нас дома. Со «Спартаком» у нас равенство очков. Что касается нынешней позиции, посыпать голову пеплом не стоит на данный момент, но, естественно, нужно работать. Никто не обещал, что будет легко», — приводит слова Семака клубная пресс-служба.

«Спартак» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» имеет столько же очков и располагается на третьей строчке.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
    • Нино — о втором голе Мартинса: «Была допущена неточность в проведении линий»

    Защитник «Зенита» Нино: «День человека с синдромом Дауна очень важен для меня»
