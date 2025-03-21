Футбол
21 марта, 12:41

Нино — о втором голе Мартинса: «Была допущена неточность в проведении линий»

Руслан Минаев

Защитник «Зенита» Нино прокомментировал второй гол полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ.

Сине-бело-голубые проиграли красно-белым со счетом 1:2.

«Я видел разные стоп-кадры, картинки. Могу точно сказать, что у меня не черные бутсы, поэтому мне кажется, что была допущена неточность в проведении линий. Вот все, что я могу сказать», — цитирует бразильца пресс-служба «Зенита».

Кристофер Мартинс, Срджан Бабич и&nbsp;Лусиано Гонду в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (2:1). 16&nbsp;марта. Москва.«Зенит» считает, что гол Мартинса засчитан неверно, а трех игроков «Спартака» надо было удалять. Клуб обратился в ЭСК

18 марта петербургский клуб подал в ЭСК РФС жалобу по четырем эпизодам встречи со «Спартаком». Одним из них стал гол Мартинса на 90-й минуте.

«Зенит» с 43 очками занимает третье место в таблице РПЛ, уступая «Спартаку» (43) по дополнительным показателям. «Краснодар» лидирует с 46 очками.

Источник: ФК Зенит
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • vlad654

    Ещё один газовый эксперд с тремя классами образования вылез с микрометром из болота, снял ласты и выдаёт анализ работы бригады ВАР, как ошибочный.

    24.03.2025

  • avp1960

    Просто у Нино яйца квадратные

    22.03.2025

  • rac135

    А, что еще этот бразил может сказать?) Увеоен, что и все уборщицы «Zenitе» подтвердят правоту Нино)

    22.03.2025

  • S_Malu

    Еще один геометр появился ...

    21.03.2025

  • DMITRIY KUCHEROV

    Может ему бросать футбол и в судьи податься?! Хоть научит всех линии чертить

    21.03.2025

  • Алексей Еграшин

    Сухой там с трясущимися руками не может линию даже ровно нарисовать

    21.03.2025

  • hattabych

    Оба-на, там был третий в черных бутсах.

    21.03.2025

    • Семак — о паузе в чемпионате: «Переживаем за тех игроков, которых сейчас нет в команде»

    Семак — о поражении от «Спартака»: «Посыпать голову пеплом не стоит»
