Нино — о втором голе Мартинса: «Была допущена неточность в проведении линий»

Защитник «Зенита» Нино прокомментировал второй гол полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ.

Сине-бело-голубые проиграли красно-белым со счетом 1:2.

«Я видел разные стоп-кадры, картинки. Могу точно сказать, что у меня не черные бутсы, поэтому мне кажется, что была допущена неточность в проведении линий. Вот все, что я могу сказать», — цитирует бразильца пресс-служба «Зенита».

18 марта петербургский клуб подал в ЭСК РФС жалобу по четырем эпизодам встречи со «Спартаком». Одним из них стал гол Мартинса на 90-й минуте.

«Зенит» с 43 очками занимает третье место в таблице РПЛ, уступая «Спартаку» (43) по дополнительным показателям. «Краснодар» лидирует с 46 очками.