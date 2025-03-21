Защитник «Зенита» Нино: «День человека с синдромом Дауна очень важен для меня»

Защитник «Зенита» Нино рассказал, что для него очень многое значит Международный день человека с синдромом Дауна, который отмечается по всему миру 21 марта.

«Не секрет, что мой сын родился с синдромом Дауна, ему сейчас 11 месяцев, и его появление в моей жизни привело к тому, что я учусь не только быть отцом сына, но и стараться смотреть на мир его глазами. Вижу, как он счастлив каждый день, стараюсь делать все, чтобы он был счастлив всегда. Он принес очень много счастья в нашу семью.

Я сильно вовлечен в эту сторону жизни, я целиком и полностью на стороне людей, которых этот синдром не обошел стороной. И считаю, что этот день очень важен, как и вообще внимание к этой категории людей. Для меня этот день — это призыв ко всем внимательно посмотреть на детей, и не только детей, с синдромом Дауна и понять, что они могут быть счастливы», — цитирует бразильца пресс-служба клуба.

27-летний Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024-го. За российский клуб он провел 39 матчей и забил 2 гола.