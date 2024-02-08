Слуцкий проигнорировал пресс-конференцию после поражения от «Зенита»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий не пришел на пресс-конференцию после поражения в матче Кубка равноправия от «Зенита» (0:6).

По регламенту Кубка равноправия, по окончании матчей главные тренеры должны давать пресс-конференцию, однако Слуцкий не пришел. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак на пресс-конференцию пришел.

9 февраля команда Сергея Семака встретится с «Аль-Раяном» из Катара. Команда Леонида Слуцкого 25 февраля сыграет с «Шанхай Порт» в финале Суперкубка Китая.