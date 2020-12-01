Семак поделился мнением о матчах без зрителей

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение провести матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» без болельщиков на трибунах.

— В понедельник стало известно, что «Зенит» проведет матч с «Уралом» без зрителей, а с «Боруссией» со зрителями. Не считаете ли вы это решение странным?

— Мы только за то, чтобы болельщики были на каждом матче, но решение принимаем не мы. А странности в нашей жизни часто случаются. У меня нет ответа на этот вопрос. Мы только за то чтобы болельщики присутствовали, а дальше власти принимают решение, насколько это возможно. (Гоша Чернов)

Матч «Зенит» — «Боруссия» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

Матч с «Уралом» пройдет в субботу, 5 декабря. Начало — в 19.00 (мск).