Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем Инстаграме поблагодарил экс-наставника питерского клуба Мирча Луческу за поздравления с чемпионством.

Ранее Семак также выразил благодарности Фабио Капелло, Леониду Слуцкому, Курбану Бердыеву, Алексею Миллеру, Андре Виллашу-Боашу и Лучано Спаллетти.

В 27-м туре чемпионата России "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Ахматом"(1:1), а ее ближайший преследователь – "Локомотив" – уступил в гостях"Арсеналу" (0:2). После этого "Зенит" гарантировал себе золото премьер-лиги.

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