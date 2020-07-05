«Мы заинтересованы, чтобы Далер остался, но он сам выбирает предложения». Семак ответил на вопрос о будущем Кузяева в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в гостевом матче 26-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (4:2), которая принесла его команде золото чемпионата, прокомментировал ситуацию с Далером Кузяевым. Контракт 27-летнего хавбека заканчивается после конца сезона.

— Почему возник вопрос с Кузяевым — оставлять в команде или нет?

— Нет вопроса, мы заинтересованы, чтобы он остался у нас. Он сам выбирает предложения, которые у него есть.

— Почему так рано заменили Оздоева?

— Магомед каждую игру выполняет большой объем работы, он подустал, поэтому я его заменил. Была плановая замена для того, чтобы освежить игру. Жирков вышел блестяще, Дуглас — тоже. Как усиливать команду? Работаем по всем направлениям. Мы предлагаем, решает руководство. (Екатерина Потапова)