Семак — о трансферах «Зенита»: «Человек 20 должны пополнить! Слухов много, но не нужно их комментировать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику «Флуминенсе» Джону Ариасу и вингеру «Палмейраса» Артуру.

— Скоро откроется трансферное окно. Следите ли вы за Ариасом и Артуром, о которых пишут в прессе?

— По поводу трансферных новостей — человек 20 должны пополнить «Зенит»! Слухов много, но не нужно их комментировать. Почему? Потому что тогда надо каждый слух комментировать. Будет необходимость — усилимся, — сказал Семак.