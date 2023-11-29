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Белоус считает, что в РПЛ не стоит проводить акцию против домашнего насилия

Алина Савинова
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о том, нужно ли в РПЛ провести акцию против домашнего насилия, как в чемпионате Италии.

«Вы знаете, все эти акции хороши, но не в условиях сегодняшнего дня в России. Относительно благополучные страны, как та же Италия, они могут себе позволить что угодно и шествия и парады и митинги, могут мазать свои лица краской. Но я думаю это не для сегодняшнего дня в рамках нашей страны», — приводит «Спорт День за Днем» слова Белоуса.

Впервые акция против домашнего насилия в серии А прошла в 2018 году. Лига проводит акцию совместно с благотворительной организацией WeWorld Onlus, защищающей права женщин и детей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/belous-schitaet-chto-v-rpl-ne-nado-provodit-aktsiyu-protiv-domashnego-nasiliya
Футбол
РПЛ
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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