Белоус считает, что в РПЛ не стоит проводить акцию против домашнего насилия

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о том, нужно ли в РПЛ провести акцию против домашнего насилия, как в чемпионате Италии.

«Вы знаете, все эти акции хороши, но не в условиях сегодняшнего дня в России. Относительно благополучные страны, как та же Италия, они могут себе позволить что угодно и шествия и парады и митинги, могут мазать свои лица краской. Но я думаю это не для сегодняшнего дня в рамках нашей страны», — приводит «Спорт День за Днем» слова Белоуса.

Впервые акция против домашнего насилия в серии А прошла в 2018 году. Лига проводит акцию совместно с благотворительной организацией WeWorld Onlus, защищающей права женщин и детей.