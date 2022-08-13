Семак оценил важность потери Клаудиньо для «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил важность потери полузащитника Клаудиньо перед матчем 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

Бразилец получил травму в игре 4-го тура с «Ахматом» (0:0).

«Это важный игрок, который может сыграть на нескольких позициях, добавляет креатива и вписывается в нашу структуру игры. Из-за его травмы нам придется строить игру по-другому, но это шанс для других футболистов проявить себя. Изменит ли «Зенит» схему? Скоро увидите. Если игрок обладает другими качествами, то он будет действовать по-другому на той же позиции.

Стало ли сложнее готовиться к ЦСКА? Все прекрасно знают, как играет ЦСКА и как играем мы. Армейцы сделали упор в сторону обороны, все-таки Карраскаля нет в стартовом составе. Ожидали ли мы этого? Нет. Может, проблемы со здоровьем, может, в команде решили сделать упор на оборону. Сейчас практически все играют от обороны и ждут наших ошибок, а мы должны сделать так, чтобы у нас было как можно меньше ошибок», — сказал в эфире matchtv.ru Семак.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 13 августа. Начало — в 17.00 (мск).