Федотов рассказал, почему Карраскаль не попал в стартовый состав на матч с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитники Хорхе Карраскаль и Иван Обляков не попали в стартовый состав на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита».

«У них были проблемы со здоровьем, мышечного характера. Но все позади, они были в общей группе последние два дня, но сегодня они, естественно, остались в запасе», — сказал в эфире matchtv.ru Федотов.

В сезоне-2022/23 Карраскаль забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 4 матчах, у Облякова 1 гол в 4 играх.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 13 августа. Начало — в 17.00 (мск).