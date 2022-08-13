Белоголовцев рассказал, чего ждет от матча «Спартака» с «Сочи»

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев рассказал о том, чего он ждет от матча красно-белых с «Сочи».

«Очень хочется, чтобы победная серия «Спартака» продлилась. «Сочи» — это первый серьезный соперник. Греет душу, что наконец-то пришло время мстить этой команде за украденную судьей Казарцевым победу. Удивительно, что «Сочи» продолжает хорошо играть, несмотря на потерю Кассьерры. Думал, после отъезда колумбийца команда осядет, но нет — все хорошо.», — приводит слова Белоголовцева «РБ Спорт».

После четырех туров «Спартак» занимает второе место в РПЛ (10 очков) и пока не проиграл ни одного матча. «Сочи» находится на третьей позиции (9 очков).

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 14 августа в Москве. Начало — в 20.00 мск.

Красно-белые последний раз обыгрывали сочинский клуб в РПЛ в августе 2019 года в матче 1-го тура (1:0).