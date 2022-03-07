Канчельскис: «Давно было понятно, что «Зенит» станет чемпионом»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ над «Уфой» (2:0).

«Три очка есть три очка. Самое главное, что уже на пять пунктов оторвались от «Динамо». Как бы там ни ругались, давно было понятно, что «Зенит» будет чемпионом! Они и по составу сильнее. Москвичи играют нестабильно. Бывают у них классные матчи, но случаются и провальные, как против «Спартака». В данной ситуации для команды будет приоритетом оформление дубля. Это их самая главная задача», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Зенит» набрал 44 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Теперь питерцы опережают идущее на втором месте «Динамо» на пять очков.