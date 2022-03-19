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Сегодня, 22:10

Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Арсеналом» в РПЛ

Матвей Морозов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах команды после победы над «Арсеналом» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ (3:0).

— Какие планы у команды на эту паузу. Будут ли товарищеские матчи? «Зенит» имеет наибольшее представительство в сборной — семь игроков. Для клуба это хорошо или плохо?

— Конечно, для тренера это плохо. Но это данность, с этим сталкиваются многие тренеры. Что касается нашего расписания, то пару дней отдохнем и начнем тренироваться на базе в Удельном. Возможно, сыграем товарищеский матч. Посмотрим по количеству футболистов, которое у нас останется. Не такой большой перерыв, но будет хорошая возможность передохнуть, ведь у нас был достаточно насыщенный месяц.

— В первом тайме было достаточно много подач, при этом не было Дзюбы. Есть ли мысль, что вы ошиблись с тактикой?

— Нет. Я думаю, нам немного не хватало терпения. Нужно было делать то, что мы делали, когда забили первый мяч. Были моменты, входили в штрафную короткими передачами. Фланговые пасы чаще всего не надо было исполнять верхом.

«Зенит» остался лидером чемпионата России, в активе сине-бело-голубых 48 очков в 22 матчах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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1.63

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Сергей Семак
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Зенит
2
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
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 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
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10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
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 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
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 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
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 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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