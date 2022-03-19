Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Арсеналом» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах команды после победы над «Арсеналом» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ (3:0).

— Какие планы у команды на эту паузу. Будут ли товарищеские матчи? «Зенит» имеет наибольшее представительство в сборной — семь игроков. Для клуба это хорошо или плохо?

— Конечно, для тренера это плохо. Но это данность, с этим сталкиваются многие тренеры. Что касается нашего расписания, то пару дней отдохнем и начнем тренироваться на базе в Удельном. Возможно, сыграем товарищеский матч. Посмотрим по количеству футболистов, которое у нас останется. Не такой большой перерыв, но будет хорошая возможность передохнуть, ведь у нас был достаточно насыщенный месяц.

— В первом тайме было достаточно много подач, при этом не было Дзюбы. Есть ли мысль, что вы ошиблись с тактикой?

— Нет. Я думаю, нам немного не хватало терпения. Нужно было делать то, что мы делали, когда забили первый мяч. Были моменты, входили в штрафную короткими передачами. Фланговые пасы чаще всего не надо было исполнять верхом.

«Зенит» остался лидером чемпионата России, в активе сине-бело-голубых 48 очков в 22 матчах.