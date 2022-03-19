Изидор выложил новый пост в Instagram, в котором поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку

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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор выложил новый пост в Instagram, в котором оценил победу команды над «Ахматом» (3:2) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Очень сложная игра. Горжусь своей командой! Отличная победа. Это за вашу потрясающую поддержку, дорогие болельщики», — написал Изидор.

Форвард в матче против «Ахмата» отметился забитым голом и результативной передачей.