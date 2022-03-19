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Изидор — о победе «Локомотива»: «Очень сложная игра. Горжусь своей командой»

Изидор выложил новый пост в Instagram, в котором поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор выложил новый пост в Instagram, в котором оценил победу команды над «Ахматом» (3:2) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Очень сложная игра. Горжусь своей командой! Отличная победа. Это за вашу потрясающую поддержку, дорогие болельщики», — написал Изидор.

Форвард в матче против «Ахмата» отметился забитым голом и результативной передачей.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 21 матче. Следующий матч команда проведет 2 апреля против «Спартака».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:3
Локомотив
Голы
Жемалетдинов, 10 (0:1), Трошечкин, 20 (1:1), Уткин, 45+4 (2:1), Изидор, 54 (2:2), Кухта, 62 (2:3)
Ахмат
Гудиев Тодорович Лысцов Богосавац Семенов Бериша (Умаев, 84) Швец (Коновалов, 46) Трошечкин Уткин (Конате, 84) Харин (Карапузов, 68) Тимофеев (Архипов, 68)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Рыбус (Тикнизян, 46) Баринов Жемалетдинов Бабкин Керк (Марадишвили, 90+4) Кухта (Рыбчинский, 90+4) Изидор
Предупреждения
Швец 2’, Тимофеев 39’, Коновалов 58’  -  Кухта 13’, Керк 27’, Жемалетдинов 37’, Баринов 45+1’, Мампасси 45+3’, Худяков 47’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Назаров (Невинномысск) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Турбин (Дмитров) Усачев (Ростов-на-Дону)

Источник: https://www.instagram.com/p/CbS3PGogX6t/?utm_source=ig_web_copy_link

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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 13
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Артем Дзюба

Зенит

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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Локомотив

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Краснодар

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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Краснодар

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