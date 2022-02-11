Адольфо Гайч: «Это был очень резкий переход из Аргентины в Россию»

Нападающий Адольфо Гайч назвал причину, по которой он не смог заиграть в ЦСКА, и рассказал о сорвавшемся возвращении в Аргентину.

«Это был очень резкий переход из Аргентины в Россию. Я приехал, хотя не тренировался толком до этого на протяжении пяти месяцев. Я только вышел из самолета и через два-три дня меня уже выпустили на поле. Я еще чувствовал боль, поэтому не мог так активно приносить пользу команде.

Что касается несостоявшегося возвращения, то «Индепендьенте» первым проявил интерес и сделал предложение, но руководство «Уэски» хотело, чтобы я завершил сезон в их команде. Я хотел вернуться в Аргентину, но уехать оказалось непросто», — цитирует Гайча Le Voz со ссылкой на ESPN.

В нынешнем сезоне Гайч забил один мяч и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Уэску». Арендное соглашение нападающего с «Уэской» рассчитано до 30 июня 2022 года. Контракт аргентинца с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.