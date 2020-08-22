Семак объяснил, почему в основу не попал Оздоев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие Магомеда Оздоева в основном составе в матче 4-го тура Тинькофф-премьер-лиги против «Тамбова» (4:1). Хавбек вышел на замену на 75-й минуте.

— Почему в основе не было Оздоева?

— Дали возможность отдохнуть. Мы выборочно будем делать ротацию, исходя из состояния футболистов, особенно опорных полузащитников, которым достается тяжелая работа. Им надо иногда нагрузку снижать.

— Круговой впервые вышел в стартовом составе. Довольны его игрой?

— Доволен. Он хорошо, сыграл поздравляю с долгожданным дебютом. Ему было непросто: какие-то взаимодействия еще нужно наигрывать, но, в целом, очень хороший матч. (Гоша Чернов)